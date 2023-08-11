ВС РФ ликвидировали майора ВСУ и украинского националиста в зоне СВО Поддубный: в зоне СВО ликвидированы майор ВСУ Тулайдан и националист Бабицкий

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ ликвидировали майора ВСУ Павла Тулайдана и украинского националиста Андрея Бабицкого в зоне СВО, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, первый работал в учебном центре по подготовке разведчиков-диверсантов ГУР, а второй призывал убивать русских на Майдане.

В зоне проведения спецоперации ликвидирован майор Павел Тулайдан. <...> На Запорожском направлении уничтожен украинский националист <...> Андрей Бабицкий, — написал Поддубный.

Ранее военкор сообщал, что в зоне СВО ликвидировали подполковника ВСУ Юрия Баранецкого. Он был в составе 118-й отдельной механизированной бригады украинской армии и проходил боевую подготовку в Великобритании. Баранецкий руководил танковым подразделением на Запорожском направлении.

До этого ВС РФ ликвидировали на Купянском направлении подполковника ВСУ Василия Симушина. По данным военкора, командир погранотряда специального назначения (СпН) участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Перед этим отмечалось, что российские войска развивают наступление на Купянском направлении, в частности смогли взять ряд опорных пунктов в районе Лимана Первого. При этом ВСУ перебрасывают на Купянское направление силы, включая западную бронетехнику и иностранных бойцов. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.