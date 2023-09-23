На Украине пожаловались на вертолеты, которые больше «подходят для музеев» WP: украинские Ми-8 сильно устарели и должны находиться в музее

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ми-8

Вертолеты Ми-8, находящиеся на вооружении Украины, более подходят для музеев, чем для боя, заявил The Washington Post заместитель командира вертолетной бригады ВСУ Евгений Кульбида. По его словам, они слишком устарели, поэтому не могут тягаться с российской современной техникой на равных.

Вертолеты Ми-8, поступившие на вооружение в 1960-е годы, возможно, лучше подходят для музеев, чем для боевых полетов. <...> Полеты рискованны, потому что у Украины нет запасных вертолетов или экипажей, а российские истребители — это призраки в небе региона: часто они видят вертолеты, будучи незамеченными, — объяснил Кульбида.

В настоящий момент украинская армия нуждается в большем количестве ракет и более современных самолетах, однако в центре внимания союзников остаются истребители F-16, добавил он. По словам Кульбиды, иногда об Украине «просто забывают».

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что переданные на Украину американские танки Abrams будут уничтожены российскими силами. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который уже предупреждал об этом Украину. По словам экс-агента ЦРУ, американские танки ничем не отличаются от британских Challenger или немецких Leopard, ликвидация которых не составила никакого труда для ВС РФ.