«Как говорил сам Путин»: в США раскрыли судьбу переданных ВСУ танков Abrams Экс-агент ЦРУ Макговерн: переданные Украине танки Abrams будут уничтожены

Фото: defense.gov

Танк Abrams

Американские танки Abrams, переданные Вооруженным силам Украины, будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин. Эксперт также добавил, что переданные Украине танки ничем не лучше уже ликвидированных ВС РФ британских Challenger и немецких Leopard.

Запомните мои слова: они сгорят <...> Как говорил сам Путин, они будут уничтожены, — заявил Макговерн.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что поставки американских танков на Украину бессмысленны. По его словам, техника США слишком тяжелая, поэтому в условиях осенней грязи она просто не сможет двигаться. Кроме того, речь идет о малом количестве танков. Их попросту не хватит для наступления ВСУ, объяснил эксперт.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина получит танки в ближайшие дни и недели. По его словам, процесс поставок идет согласно графику. Всего США передадут Украине батальонный комплект танков — 31 единицу.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что партия тяжелого вооружения поступит на Украину уже на следующей неделе. В этом он заверил своего коллегу Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме.