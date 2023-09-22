Байден назвал сроки прибытия танков Abrams на Украину Байден: первый американский танк Abrams поступит на Украину на следующей неделе

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, сообщил президент США Джо Байден по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, его слова приводит РИА Новости. Всего Вашингтон обещал поставить Киеву 31 боевую единицу.

На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину, — сказал Байден.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер также заявил, что американские танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни и недели. По его словам, процесс поставок бронемашин проходит согласно графику.

В свою очередь российский военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что до осенней распутицы американские танки Abrams на Украину не попадут. Возможной причиной задержки бронемашин он считает факт уничтожения российским войсками британского Challenger. К такому выводу военкор пришел после новостей о том, что около 200 украинских военнослужащих останутся на базах США в Германии для дополнительного обучения управлению и обслуживанию «Абрамсов».

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на линии фронта уничтожено более двух британских танков Challenger 2. Более подробно он на этом останавливаться не стал, подчеркнув, что было бы правильнее, если бы о произошедшем рассказали сами военные.