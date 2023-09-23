Полковник объяснил бессмысленность поставки Киеву танков Abrams Полковник Матвийчук: американских танков ВСУ не хватит для наступления

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Танки Abrams, которые США пообещали направить в ближайшее время на Украину, будут просто стоять, поскольку они слишком тяжелые и не смогут двигаться из-за осенней грязи, заявил в интервью URA.RU экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Кроме того, речь идет о малом количестве боевых машин, которого не хватит для наступления, добавил он.

Abrams весит более 60 тонн. Сейчас на Украине начнутся дожди, распутица. Удельный груз танка не приспособлен для движения в такой тяжелой грязи. Abrams предназначены для военных действий где-то по песочку, где-то по пустыне, где-то на Ближнем Востоке. Для Европы они очень тяжелые, — подчеркнул Матвийчук.

По его мнению, ВСУ продолжат действовать диверсионными группами. Экс-разведчик считает, что объявление о поставках Abrams является чистейшей воды провокацией, пропагандистским трюком. Украине для контрнаступления необходимо не менее 600–700 танков, а сейчас «речь идет о 10, максимум 30», уточнил полковник в отставке.

Президент США Джо Байден 21 сентября по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Вашингтон обещал поставить Киеву 31 боевую единицу.