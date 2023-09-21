Украине пообещали доставить танки Abrams в ближайшие дни Пентагон: танки Abrams доставят на Украину в ближайшие дни и недели

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Американские танки Abrams прибудут на Украину в ближайшие дни и недели, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, процесс поставок бронемашин проходит согласно графику. США намерены передать Украине батальонный комплект танков Abrams — 31 единицу, передает РИА Новости.

По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели, — заявил Райдер.

Ранее портал Intelligence Online сообщил, что Киев и Париж обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. По данным издания, стороны близки к заключению такого соглашения.

Канцлер Германии Олаф Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели, заявил ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира. В ходе своего выступления, транслировавшегося телеканалом Phoenix, министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.