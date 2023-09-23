«Долго не проживут»: в Минобороны Украины унизили американские танки Abrams Буданов: переданные ВСУ танки Abrams не переживут общевойсковых боев

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Танк Abrams

Танки M1 Abrams американского производства не предназначены для общевойсковых боев, заявил руководитель главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью War Zone. По словам чиновника, эти машины необходимо использовать в хорошо подготовленных операциях, в противном случае долго они не протянут.

Они должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут, — признал Буданов.

Он также усомнился в эффективности дальнобойных ракет ATACMS, поставки которых все еще ждут на Украине. Как подчеркнул Буданов, такие боеприпасы не в состоянии изменить ситуацию на поле боя, тем более, что США не намерены передавать Киеву большие объемы ракет.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. В общей сложности Вашингтон передаст Киеву 31 машину.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук называл эти поставки бессмысленными. По его словам, ВСУ не смогут воспользоваться танками в ближайшее время из-за ухудшения погодных условий. Abrams весит более 60 тонн, и он попросту увязнет в размокшем грунте. Более того, как уточнил аналитик, для эффективного контрнаступления Украине необходимо не менее 600 танков. На этом фоне передача 31 Abrams выглядит пропагандистским трюком.