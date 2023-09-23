В Киеве признались в отсутствии «плана Б» Данилов: Киев не обсуждает «план Б» на случай сокращения военной помощи США

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У украинских властей нет «плана Б» на тот случай, если США сократят военную помощь, заявил в интервью PBS секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, у Киева нет желания заниматься «отвлеченными дискуссиями».

Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то «плана Б», — сказал Данилов.

Он также отметил, что Запад до сих пор не пришел к единому мнению относительно будущего Украины. Данилов пояснил, что союзники Киева «говорят о помощи, а не о победе».

Ранее американский конгрессмен Майкл Уолтц заявил, что эра карт-бланшей для Украины закончилась. Он посетовал на то, что европейскеие союзники США больше говорят, чем помогают Киеву. При этом «украинская стратегия» Белого дома загнала в тупик сам Вашингтон.