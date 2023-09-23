В США предупредили Украину об окончании «эры карт-бланшей» Конгрессмен Уолтц: эра карт-бланшей для Украины закончилась

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Эра карт-бланшей для Украины закончилась, ей больше не стоит рассчитывать на неограниченную помощь от США, заявил конгрессмен Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News. По его словам, он изменил свое отношение к поддержке Киева из-за того, что «украинская стратегия» Белого дома загнала Вашингтон в тупик.

Конгрессмен отметил, что президент США Джо Байден и его администрация так и не представили своему народу конкретный план того, как долго Америка будет поддерживать Украину и каковы ее интересы в этом конфликте. При этом власти требуют от налогоплательщиков финансирования военной помощи Киеву.

Уолтц добавил, что доля США в поддержке Украины остается самой значительной. Европейские страны больше обещают, чем делают. Он также раскритиковал американское правительство за игнорирование внутренних проблем, включая бесконтрольную инфляцию.

И я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи. Эра карт-бланшей закончилась, — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснений о прекращении поддержки Киева. Как писали западные СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне, разногласия пока не привели к «появлению трещин» в союзе, однако для США остается неясной конкретная позиция Польши по поддержке украинцев.