«Не восторг, но разочарование»: в США оценили поездку Зеленского в ООН Международный консультант Расмуссен: Зеленского разочаровала поездка в США

Фото: Shawn Thew - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Поездка в США стала для президента Украины разочарованием, заявил в беседе с РИА Новости подполковник американской армии в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен. Он также отметил, что все выступления украинского лидера выглядели так, будто они основаны на сведениях из альтернативной реальности.

Поездке Зеленского не хватило той помпы и гостеприимства, которых явно ожидали. Многие цели не были достигнуты: попытка изолировать Россию в Совете Безопасности ООН, большая международная поддержка, прием в конгрессе и передача систем дальнего действия, — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что визит украинского лидера не стал событием в США. Так, газета The New York Times вышла с критической статьей именно в тот момент, когда Зеленский находился в Америке и это не похоже на совпадение, считает Расмуссен. Он указал, что, ко всему прочему, в стране не проходили массовые проукраинские или антироссийские демонстрации, а зал ООН во время выступления Зеленского был заполнен в лучшем случае наполовину.

При этом Расмуссен признал, что президент Украины получил «небольшое финансирование и слова поддержки Байдена и Блинкена», однако в целом данное «приключение в США» можно оценить, как «содержавшее не восторг, но определенное разочарование». В свою очередь США, по мнению эксперта, должны определиться, стремятся ли они к прекращению конфликта или к эскалации.

Ранее журналист CNN Стивен Коллисон заявил, что Владимиру Зеленскому наглядно показали, как изменится будущее после возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Во время визита в Вашингтон политику продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь.