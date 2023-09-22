Зеленскому наглядно показали будущее при возможном возвращении Трампа CNN: Зеленскому показали, как может сократиться помощь при возвращении Трама

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому наглядно показали, как изменится будущее после возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, считает журналист CNN Стивен Коллисон. Во время визита в Вашингтон политику продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь.

Зеленскому наглядно показали, как возможное возвращение Дональда Трампа во власть после выборов в 2024 году и влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей во главе с республиканцами может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины, — говорится в материале.

Коллисон напомнил, как перед украинским лидером преклонялись во время предыдущих его визитов в Вашингтон, а также разворачивали сине-желтый флаг и сравнивали Зеленского с Уинстоном Черчиллем. Однако теперь, как считает журналист, положение дел изменилось.

19 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где он планирует выступить на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский прилетел вместе с женой Еленой. В рамках визита в США президент также встретился с главой государства Джо Байденом, лидерами палат американского Конгресса и с высокопоставленными военными чиновниками. Отмечается, что Зеленский прибыл в Вашингтон на своем самолете впервые.

Bloomberg написал, что Зеленский вел себя очень эмоционально во время частных бесед на Генассамблее ООН. При этом украинский лидер критиковал некоторые страны за то, что они медленно поставляют оружие Киеву.