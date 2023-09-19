Опубликованы фотографии прибывшего в Нью-Йорк Зеленского Президент Украины прибыл в Нью-Йорк для выступления в ООН

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Pres

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где он планирует выступить на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал он в своем Telegram-канале. Зеленский прилетел вместе с женой Еленой. В рамках визита в США Зеленский также намерен встретиться с главой государства Джо Байденом, лидерами палат Конгресса США и с высокопоставленными военными чиновниками. Отмечается, что Зеленский прибыл в США на своем самолете впервые.

По словам Зеленского, после прибытия в Нью-Йорк он направился к украинским военнослужащим, которые проходят реабилитацию в США. В публикации президент Украины подчеркнул, что Уставу ООН необходимо вернуть полную силу. При этом он отметил, что ключевым принципом данного документа является признание территориальной целостности государств.

Координатор стратегических коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби ранее заявил, что на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН не запланированы встречи между представителями украинской и российской делегаций. Отмечается, что она продлится до 26 сентября. Россию представляет глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в состав российской делегации вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и постпред России при ООН Василий Небензя.