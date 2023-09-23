ВСУ устроили штурм российских позиций под Артемовском «Звезда»: ВС РФ отразили атаку украинских войск у Клещеевки на севере ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку наступления в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском, сообщает телеканал «Звезда». Штурм успехом не увенчался: ВСУ понесли серьезные потери.

По информации канала, в ходе боестолкновений российские военные уничтожили по меньшей мере 11 солдат противника. Как утверждается, командование ВСУ бросило в атаку мобилизованных.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По его словам, объект был обнаружен в ходе проведения воздушной разведки местности, затем по нему нанесли огневое поражение.

Кроме того, сообщалось, что российские ударные беспилотники атаковали штурмовую группу ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Как утверждал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, противник понес большие потери. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить пункт боепитания ВСУ под населенным пунктом Синьковка. Это позволило лишить украинские подразделения боеприпасов.