Российские бойцы уничтожили танк Leopard с немецкими военными в зоне СВО

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Российские военнослужащие уничтожили в ходе спецоперации на Украине танк Leopard с экипажем, состоявшим из солдат бундесвера, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы ВС РФ с позывным «Легенда». По его словам, о составе экипажа рассказал водитель-механик танка, просивший по-немецки «не стрелять».

Когда мы остановили их очередной «мясной» штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — NEWS.ru) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять «языка». И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте. — NEWS.ru), — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что механик-водитель несколько раз сделал акцент на том, что он и погибшие члены экипажа танка являются военнослужащими бундесвера, а не наемниками. Он также назвал свою бригаду и место ее дислокации.

«Легенда» рассказал, что немецкий военный впоследствии умер из-за большой потери крови. Перед смертью он выразил сожаление, что согласился участвовать в боях на стороне Киева.

Я спросил у дока — сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут «задвухсотился», — рассказал «Легенда».

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении двух танков Leopard немецкого производства на Купянском направлении. Кроме того, были ликвидированы три автомобиля, а также 20 солдат ВСУ, отметил он.