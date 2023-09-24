«Не буду их мясом»: сержант ВСУ обратился к командиру и пустился в бега Times: раненый сержант ВСУ дезертировал после отказа в лечении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Получивший ранение 20-летний украинский сержант, который дезертировал из части после отказа в лечении, рассказал The Times, что больше «не будет мясом» для Украины. Он рассказал, что нашел «убежище» во Львове.

Издание отмечает, что сержант по имени Андрей получил ранение в плечо. В госпитале в Виннице ему удалили не все осколки, а боль и онемения не давали полноценно использовать руку.

Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов, — указал он.

Позже молодой человек, пошедший добровольцем в ВСУ в 18-летнем возрасте, узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию. Однако покинуть Украину ему не разрешили, посчитав, что ранение не столь серьезно и он должен вернуться в часть. Андрей обратился за помощью к своему командиру, но только нарвался на матерную ругань. По словам сержанта, «на этом для него все закончилось», теперь он скорее прострелит себе ногу, чем вернется на фронт.

Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом, — цитирует издание украинца.

Ранее экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что ВСУ сталкиваются с серьезной проблемой в виде повального дезертирства. Как подчеркнул Соскин, украинские солдаты стали чаще оставлять позиции или сдаваться в плен на фоне контрнаступления ВСУ. В совокупности с большими потерями это поставило Киев в тупиковую ситуацию, когда ресурсов для восполнения подразделений практически не осталось.