Стало известно, как бойцы ВСУ мстят киевскому командованию Экс-советник Кучмы Соскин заявил о повальном дезертирстве в рядах ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезной проблемой в виде повального дезертирства, заявил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, такая тенденция — закономерная реакция на действия киевского командования, которое насильно отправляет солдат погибать.

Как подчеркнул Соскин, украинские солдаты стали чаще оставлять позиции или сдаваться в плен на фоне контрнаступления ВСУ. В совокупности с большими потерями это поставило Киев в тупиковую ситуацию, когда ресурсов для восполнения подразделений практически не осталось.

На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. И все больше и больше таких случаев, опять врут, что такого нет, но на самом деле есть. Почему? Потому что их насильно отправили умирать, — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла 71,5 тысячи солдат. На этом фоне Киев вынужден вести насильственную мобилизацию, причем безостановочно.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключил, что мобилизация на Украине коснется и женщин. По его мнению, в ряды ВСУ могут призвать до 300 тысяч украинок. Это примерно треть от необходимого ВСУ числа военнослужащих.