В США сохранили $300 млн на обучение бойцов ВСУ Маккарти оставил $300 млн на обучение ВСУ в законопроекте США по обороне

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти решил не исключать из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год $300 млн, предназначенных на обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает газета The Hill. По информации издания, спикер решил дождаться следующей недели и разобраться с вопросом финансирования Украины комплексно.

Сообщается, что Маккарти руководствовался тем аспектом, что законопроект о финансировании Госдепартамента также включает средства для Украины. При этом Палата представителей на следующей неделе должна провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам о ассигнованиях на работу ряда структур правительства, включая Госдепартамент и Пентагон.

Это не решение, потому что один из других [законопроектов] также включает кое-что по Украине, — подчеркнул Маккарти.

В свою очередь член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что не станет поддерживать решение спикера. По ее словам, она сама просит объединить все финансирование Украины в отдельный законопроект, где Грин «могла проголосовать против, а остальные — за», если примут подобное решение.

Ранее стало известно, что Кевин Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед американскими конгрессменами. Он сослался на плотный график законодателей. Кроме того, Маккарти напомнил, что у Зеленского уже была возможность выступить перед Конгрессом США.