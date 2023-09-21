У Конгресса США не нашлось времени для Зеленского Маккарти отказал Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

Фото: Пресс-центр президента Украины

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти не позволил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед американскими конгрессменами, сообщил телеканал NBC News. Он заявил, что у законодателей слишком плотный график, поэтому у них нет времени слушать украинского лидера. Кроме того, спикер напомнил Зеленскому, что у него уже была возможность выступить перед Конгрессом.

Маккарти сказал, что времени для выступления перед Конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей, — говорится в репортаже телеканала.

Зеленскому при этом удалось выступить на Совете Безопасности ООН. В рамках заседания он озвучил свой план по прекращению украинского конфликта. Он состоял из двух пунктов — вывод российских войск с территорий в пределах Украины 1991 года и возврат контроля Киеву над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя при этом заявил, что заседание Совбеза было превращено в спектакль. По его словам, организация пытается превратить созывы СБ в «сцену для стендап-шоу одного исполнителя». Это чревато издержками для репутации Совета Безопасности, добавил постпред.