Саудовская Аравия высказалась по урегулированию конфликта на Украине МИД: Саудовская Аравия готова продолжать посредничество в конфликте на Украине

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии готовы к продолжению посреднических усилий для урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время выступления на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо приложить все усилия для достижения мира в регионе.

Необходимо приложить все усилия для мирного решения кризиса на Украине. Мы готовы продолжить посреднические усилия для решения конфликта на Украине, — сказал министр.

В августе Саудовская Аравия провела переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В конференции в Джидде принимали участие представители 30 государств, в числе которых США, Великобритания, Индия, ЮАР, Польша. Представителей России на переговоры не пригласили. В ходе обсуждения ситуации королевство выдвинуло собственный мирный план. По данным СМИ, представители ближневосточной страны предложили прекратить огонь, признать целостность Украины и начать процесс обмена пленными под наблюдением ООН. Уточняется, что Саудовская Аравия также проинформировала Россию о ходе переговоров.

В то же время власти Саудовской Аравии уведомили США о прекращении любых дискуссий на тему нормализации отношений с Израилем. Эр-Рияд принял такое решение из-за «экстремизма» кабмина Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху в отношении палестинцев.