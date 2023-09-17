Саудовская Аравия отказалась от нормализации отношений с Израилем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Город Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Власти Саудовской Аравии уведомили США, что они прекращают любые дискуссии на тему нормализации отношений с Израилем, сообщает газета Elaph. По ее сведениям, Эр-Рияд принял такое решение из-за «экстремизма» кабмина Израиля во главе в Биньямином Нетаньяху в отношении палестинцев.

Источник в канцелярии премьер-министра Израиля рассказал, что руководство страны находится в замешательстве из-за позиции Саудовской Аравии. Нетаньяху, многие министры и эксперты ожидали, что Эр-Рияд согласится на налаживание отношений, не увязывая их с палестинским вопросом.

Несколько дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что гарантий нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией нет. Он подчеркнул, что в этом процессе стороны должны учитывать не только собственные, но и интересы палестинцев. При этом американский политик отметил, что урегулирование отношений между Саудовской Аравией и Израилем не станет заменой миру между еврейским государством и Палестиной.

Ранее в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность решением властей Израиля построить дополнительное жилье в ряде израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. В ведомстве отметили, что беспокойство также вызывают сообщения про изменения в системе администрирования поселений Израиля. Предполагается, что выдача разрешений на строительство будет ускоренной. В Госдепе призвали правительство Израиля «вернуться к диалогу с целью деэскалации».