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24 июля 2026 в 12:06

Главы России и Узбекистана подвели итоги совместной деятельности

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двустороннее взаимодействие

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поговорили по телефону, сообщили на сайте Кремля. В ходе разговора они высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия.

По информации Кремля, президенты выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению отношений между государствами. Они планируют развивать всеобъемлющие стратегическое партнерство и союзничество.

Глава РФ также поздравил лидера страны в Центральной Азии с днем рождения. Мирзиееву выслали поздравительную телеграмму. В ней Путин упомянул успехи Узбекистана в социально-экономической сфере и рост авторитета республики на мировой арене. По его словам, трудно переоценить вклад президента в партнерстве двух стран.

Ранее 58-ая Международная химическая олимпиада прошла в столице Узбекистана, Ташкенте. Четыре российских школьника завоевали на ней золотые медали. Один из них стал абсолютным победителем соревнования. Всего в олимпиаде принимали участие 360 участников из 93 государств.

Власть
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Шавкат Мирзиёев
двусторонние отношения
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