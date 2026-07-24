Главы России и Узбекистана подвели итоги совместной деятельности Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двустороннее взаимодействие

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поговорили по телефону, сообщили на сайте Кремля. В ходе разговора они высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия.

По информации Кремля, президенты выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению отношений между государствами. Они планируют развивать всеобъемлющие стратегическое партнерство и союзничество.

Глава РФ также поздравил лидера страны в Центральной Азии с днем рождения. Мирзиееву выслали поздравительную телеграмму. В ней Путин упомянул успехи Узбекистана в социально-экономической сфере и рост авторитета республики на мировой арене. По его словам, трудно переоценить вклад президента в партнерстве двух стран.

Ранее 58-ая Международная химическая олимпиада прошла в столице Узбекистана, Ташкенте. Четыре российских школьника завоевали на ней золотые медали. Один из них стал абсолютным победителем соревнования. Всего в олимпиаде принимали участие 360 участников из 93 государств.