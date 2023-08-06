Саудовская Аравия предложила на переговорах по Украине новый мирный план DPA: Саудовская Аравия предложила прекратить огонь и признать целостность Украины

Фото: МО Украины

Саудовская Аравия вместе с рядом стран выдвинула на встрече по украинскому урегулированию в Джидде собственный мирный план, сообщило агентство DPA со ссылкой на свои источники. Агентство отметило, что представители ближневосточной страны предложили прекратить огонь, признать целостность Украины и начать процесс обмена пленными под наблюдением ООН. В DPA уточнили, что Саудовская Аравия также проинформировала Россию о ходе переговоров.

План включает признание целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными, — говорится в сообщении.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что без участия России, учета текущих и исторических реалий переговоры по ситуации на Украине в Джидде не имеют смысла. По его словам, тот посредник, который будет готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех, все прочие — никаких.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. Он отметил, что спецоперация продолжится в обозримом будущем.

Представитель Кремля добавил, что Россия стремится взять под контроль все территории, которые сейчас прописаны в Конституции страны как российские. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, хочет ли Москва захватывать украинские территории в ходе военной операции. На этот вопрос Песков ответил отрицательно.