Стало известно, почему США публично не объявляют о поставках ATACMS Украине FT: США не объявляют о планах передачи Киеву ATACMS, чтобы не узнала Россия

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США публично не объявляют о планах передачи Украине ракет ATACMS большой дальности, чтобы заранее не предупреждать Россию, сообщает Financial Times. При этом, по данным источников издания, администрация президента Джо Байдена уже приняла решение о поставках вооружения.

Это было сделано для того, чтобы не предупреждать Россию, — заявил изданию один из источников.

По информации FT, Киеву уже в ближайшем будущем передадут небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS. Решение было принято еще до приезда в США президента Украины Владимира Зеленского, который выступил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и встретился с Байденом.

Также сообщается, что Киеву предполагается передать ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой. При этом в Белом доме опасаются, что публичное информирование может подтолкнуть РФ к перемещению своих линий снабжения подальше от фронта.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине. По его словам, такое решение принял лично Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Также министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Украина больше нуждается в средствах противовоздушной обороны. По его словам, в данное время союзники сосредоточены именно на этом и в этом направлении еще многое предстоит сделать.

В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что Россия полностью разрушит критическую инфраструктуру Украины, и это станет ее ответом на передачу ВСУ американских тактических ракет ATACMS. По его словам, отправка Киеву соответствующих снарядов вряд ли поменяет ситуацию на поле боя, однако послужит сигналом для Москвы.