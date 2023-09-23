Риттер: РФ разрушит инфраструктуру Украины в ответ на передачу ей ATACMS

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ATACMS

Россия полностью разрушит критическую инфраструктуру Украины, и это станет ее ответом на передачу ВСУ американских тактических ракет ATACMS, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его словам, отправка Киеву соответствующих снарядов вряд ли поменяет ситуацию на поле боя, однако послужит сигналом для Москвы.

Их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится, — заявил Риттер.

Ранее The Wall Street Journal допустил, что Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus только после того, как США поставят в страну ATACMS. Издание напомнило, что Берлин подтверждал свое следовании позиции Вашингтона в вопросе военной помощи Украине.

Газета также отметила, что США могут поставить ВСУ лишь пробную партию. Ведь ранее Украина убедила Вашингтон, что не будет использовать снаряды для ударов по России, говорится в материале.

Военный эксперт Андрей Клинцевич ранее рассказал, что дальность действия ракет ATACMS составляет 300 километров. Это значит, что потенциальная опасность грозит таким городам, как Краснодар, Липецк, Тула и Калуга.