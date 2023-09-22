Названы регионы, которым угрожают американские ракеты ATACMS Военэксперт Клинцевиц: под атаку ракеты ATACMS могут попасть Липецк и Тула

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые США передадут Украине, могут достигать расстояния до 300 км, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, с помощью них ВСУ могут атаковать такие российские города, как Краснодар, Липецк, Тула и Калуга.

Самые дальнобойные ракеты ATACMS могут достигать расстояния до 300 км. От той линии боевого соприкосновения, которые отмечаются сейчас, под атаку могут попасть Краснодар, Липецк, Тула, Калуга, Смоленск, — сказал Клинцевич.

Он добавил, что такие города, как Воронеж и Ростов-на-Дону, которые находятся ближе к границе с Украиной, в любом случае расположены в зоне поражения этих ракет. По мнению эксперта, ВСУ вряд ли будут использовать против этих населенных пунктов такое вооружение и лишь ограничиться там атакой беспилотниками. Он отметил, что чем дальше летит ракета, тем меньше ее боевая, проникающая часть.

Ранее президент США Джо Байден одобрил передачу небольшой партии дальнобойных ракет ATACMS Украине, а также уведомил об этом украинского лидера Владимира Зеленского.

До этого четыре американских сенатора Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. Они заявили, что до окончания «типичного сезона боевых действий» на Украине остался месяц. По их словам, ракеты необходимы ВСУ, чтобы к зиме достичь «важных целей» и помешать российской армии укрепить оборону.