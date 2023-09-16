Четыре сенатора призвали Байдена срочно поставить Украине ATACMS

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Четыре американских сенатора обратились к президенту США Джо Байдену с требованием срочно отправить Украине ракеты ATACMS. По их мнению, это «максимизирует вероятность» успеха ее операции, говорится в письме, передает РИА Новости.

Мы призываем вас немедленно отправить армейские тактические ракетные системы MGM-140 ATACMS на Украину. Дальнейшее промедление только еще больше навредит интересам национальной безопасности США и затянет этот конфликт, — сказано в обращении.

Сенаторы Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм заявили, что до окончания «типичного сезона боевых действий» на Украине остался месяц. По их словам, ракеты необходимы ВСУ, чтобы к зиме достичь «важных целей» и помешать российской армии укрепить оборону.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украине нужно поставить дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку российские военные с легкостью сбивают ракеты HIMARS. По его словам, контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий и идет медленно. Он раскритиковал американские власти, которые задерживают поставки таких вооружений.