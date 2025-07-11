«Путь в никуда»: Трампа уличили в «байденизации»

Американский лидер Дональд Трамп начал стремительно «байденизироваться», превращаясь в своего предшественника Джо Байдена, заявил член Совфеда РФ Владимир Джабаров в Telegram-канале. По его словам, такой курс является ошибкой президента США, так как он приведет его в никуда.

На Трампа давят. Недаром у нас заговорили о «байденизации» Трампа, о том, что он может скатиться на позиции прежней американской администрации. Сам Трамп должен понимать, что это будет ошибкой. Что если он повторит путь Байдена, это будет путь в никуда, — высказался сенатор.

Ранее хорватские журналисты заявили, что у президента США практически не осталось никаких механизмов давления на Россию. По их мнению, глава Белого дома часто озвучивает различные угрозы в адрес Москвы, однако должного эффекта на российского лидера Владимира Путина они не оказывают. Авторы материала отметили, что Трамп за время своего президентства успел дискредитировать себя. Американский лидер не оставил надежд на мену стратегии Соединенных Штатов.