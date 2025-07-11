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11 июля 2025 в 04:27

Стало известно, есть ли у Трампа рычаги давления на Путина и Россию

Advance: Трамп практически не имеет рычагов давления на Россию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

У президента США Дональда Трампа практически нет рычагов давления на Россию, заявило хорватское издание Advance. По мнению автора публикации, американский политик часто угрожает, но это не имеет должного эффекта на президента России Владимира Путина.

В материале отмечается, что Трамп хотел «жестко воздействовать на Россию, потому что Путин его игнорирует», однако за полгода у власти он только дискредитировал себя. Автор также утверждает, что американский президент развеял надежды на смену стратегии США, которая продолжит политику «бизнес как всегда».

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре сообщил, что российская сторона изложила Соединенным Штатам новые идеи касательно урегулирования конфликта на Украине. По его словам, новый подход будет сразу же представлен президенту США Дональду Трампу.

Прежде глава Госдепа заявил, что Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у России в вопросе Украины. Тем не менее Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.

Недавно Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. Кроме того, президент США намерен содействовать в поиске новых каналов поставки.

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