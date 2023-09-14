Экс-премьер Великобритании объяснил необходимость ракет ATACMS для Украины Джонсон: Украине нужны ракеты ATACMS, потому что ВС РФ легко сбивают HIMARS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине нужно поставить дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку российские военные с легкостью сбивают ракеты HIMARS, написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье для журнала Spectator. По его словам, контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий и идет медленно. Он раскритиковал американские власти, которые задерживают поставки таких вооружений.

Контрнаступление идет медленнее, чем некоторые надеялись. <...> Им (украинцам. — NEWS.ru) нужна более совершенная дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожить российские позиции. HIMARS полезны, но русские эффективны в своих контрмерах. Украинцы хотят ATACMS и нуждаются в них, в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают, — написал Джонсон.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в США не принимали новых решений по поставкам ракет ATACMS Украине, при этом переговоры с Киевом продолжаются.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом по поводу поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Глава государства подчеркнул, что для него важны соображения и поддержка со стороны главы Белого дома. По словам Зеленского, киевское руководство намерено получить данный вид вооружения осенью 2023 года.