Стало известно о согласии США передать ракеты ATACMS Украине NBC: Байден одобрил передачу небольшой партии ракет ATACMS Киеву

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден одобрил передачу небольшой партии дальнобойных ракет ATACMS Украине, а также уведомил об этом украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает телеканал NBC News. Накануне Байден вел с ним переговоры в Белом доме.

Президент Джо Байден сказал <...> Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет (ATACMS — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине. По его словам, такое решение принял лично Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

До этого четыре американских сенатора Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. Они заявили, что до окончания «типичного сезона боевых действий» на Украине остался месяц. По их словам, ракеты необходимы ВСУ, чтобы к зиме достичь «важных целей» и помешать российской армии укрепить оборону. Отправить Киеву дальнобойные ракеты призывал и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.