Названо условие, при котором ФРГ может согласиться на передачу Taurus ВСУ WSJ: ФРГ может передать Украине Taurus после поставок американских ATACMS

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия может согласиться на передачу Украине крылатых ракет Taurus, если США поставят ВСУ свои ATACMS, пишет The Wall Street Journal. Издание напомнило о позиции Берлина, который не раз подчеркивал, что в вопросе военной помощи Киеву он предпочитает следовать за Вашингтоном. По данным WSJ, на фоне сокращения поставок из Великобритании и Франции ВСУ особенно важно получить немецкие снаряды.

Передача Соединенными Штатами ATACMS может... побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus, — отмечает газета.

По данным журнала, США хотят поставить на Украину пробную партию ракет. Это может произойти, так как Киеву удалось убедить Вашингтон, что снаряды не будут использованы для ударов по территории России, говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Прохор Тебин заявил, что дальнобойные ракеты Taurus представляют большую опасность для российской армии. При этом он уверен, что снаряды не станут «серебряной пулей» и не помогут ВСУ радикально поменять баланс сил в конфликте.

Эксперт добавил, что эффективность ракет будет зависеть от умения ими пользоваться. В пример он привел снаряды Storm Shadow, которые не принесли особо значимых результатов в руках ВСУ.