Эксперт рассказал об опасности ракет Taurus Военэксперт Тебин: Taurus опасны, но не изменят баланс сил в ходе СВО

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Дальнобойные крылатые ракеты Taurus представляют высокую опасность и угрозу для российской армии, заявил NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. Однако, по его мнению, передача этих боеприпасов Киеву не принесет радикальных изменений в ходе специальной военной операции.

Мы наблюдаем дальнейшую последовательную политику западных стран по накачке Киева все более совершенными и технологически сложными видами оружия. Несомненно, оно представляет высокую опасность и угрозу для российской инфраструктуры и вооруженных сил, но в то же время неспособно стать «серебряной пулей» и радикально поменять баланс сил в конфликте, — отметил Тебин.

Военный эксперт добавил, что успех применения ракет Taurus может зависеть лишь от количества этих боеприпасов в руках противника. Однако, по его словам, аналогичный пример с передачей снарядов Storm Shadow не дал ВСУ желаемого результата.

Для обеих сторон конфликта даже такое современное оружие является расходным материалом и весьма активно используется. При этом его возможности по нанесению долгосрочного урона инфраструктурным и военно-промышленным объектам достаточно ограничены, — объяснил Тебин.

Ранее депутат бундестага Родрих Кизеветтер сообщил, что власти Германии могут принять решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus уже в ближайшее время. Парламентарий отметил, что соответствующие снаряды считаются «мягким», или «щадящим», оружием. По его словам, оно способно разрушить линии снабжения российских войск в Крыму. Дальность действия ракет Taurus достигает 500 км. Ранее Берлин отказывался передавать их ВСУ.