«Мягкое оружие»: Германия раздумывает над передачей Украине новых снарядов Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Германии могут принять решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus в ближайшее время, сообщает портал ntv. Член Христианско-демократического союза Германии Родрих Кизеветтер отметил, что соответствующие снаряды считаются «мягким», или «щадящим» оружием. По его словам, оно разрушает линии снабжения войск.

Это мягкое оружие, поскольку оно разрушает линии снабжения, такие как склады горючего и боеприпасов, а также потому, что оно вынуждает примерно 40 000 российских солдат в Крыму сдаться, — сказал Кизеветтер.

Решение о помощи Украине может быть принято после переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН. Депутат бундестага уверен, что дата поставок станет известна на этой неделе.

Дальность действия Taurus ограничат 500 километрами. При этом насколько сложно будет перепрограммировать снаряды, пока что неизвестно.

Ранее глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украине требуется порядка $43 млрд в 2024 году в рамках помощи от западных стран. По ее словам, следующий год вновь станет периодом, когда расходы государства будут вдвое превышать доходы. Дефицит бюджета удастся покрыть только за счет помощи союзников, кредитов и банков, добавила она.