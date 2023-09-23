Найден способ ответить Западу на появление немецких танкистов в рядах ВСУ Депутат ГД Журавлев призвал изменить цели СВО из-за немецких танкистов в ВСУ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Москве следует изменить цели операции на Украине из-за немецких танкистов в ВСУ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев. По его словам,

Цели и задачи спецоперации в связи с этим почему-то никак не корректируются, хотя, по идее, должны бы. По крайней мере, официально объявить страны, входящие в Североатлантический альянс, вражескими, прервать дипломатические и экономические отношения, а то ведь, как часто бывает, — сказал Журавлев.

Как объяснил депутат, военные на Западе задним числом оформлялись, как уволившиеся в запас, а потом, будто бы, нанимались в иностранный легион ВСУ в качестве добровольцев. Журавлев отметил, что не видит ничего удивительного в том, что в танке экипаж из Германии.

Он добавил, что Запад целиком снабжает ВСУ техникой и боеприпасами и тренирует все подразделения. Более того, и по кадровым военнослужащим — польским, немецким, британским — периодически всплывающим на фронте, были объяснения, отметил парламентарий.