Названа причина отказа Украины массово применять Abrams в зоне СВО Депутат ГД Журавлев: до Киева дошло, что Abrams — не чудо-оружие

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

На Украине уже вошло в традицию восторгаться каким-либо западным оружием и надеяться, что оно сотворит чудо на поле боя, рассказал в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев. Когда же такое оружие уничтожается в ходе боевых действий, это производит на Киев отрезвляющий эффект, отметил он.

У Украины уже давно сложившаяся традиция — на роль вундерваффе восторженно назначать какой-нибудь экземпляр из западных оружейных поставок. Потом надеяться на чудодейственный эффект, мальчиков называть Байрактарами, девочек Джавелинами и устраивать флешмобы, наряжаясь в леопардовое, потому что это немецкий танк, — поиронизировал парламентарий.

По его словам, когда выясняется, что все новенькое иностранное горит и уничтожается на фронте ровно так же, как и советское, украинские чиновники вынуждены делать некоторые оговорки.

В качестве примера Журавлев привел слова руководителя Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что американский Abrams нужно использовать только в особенных условиях. Депутат предположил, что Буданов имел в виду мостовую в центре Киева.

Постепенно даже в самые незамысловатые умы приходит понимание того, что никакого чудо-оружия по определению не существует, и Abrams, попав на передовую, будут точно так же, как и все остальные танки, подбиты нашими войсками, — заключил Журавлев.

Ранее бессмысленность передачи танков Abrams объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, они слишком тяжелые и застрянут в осенней грязи. Кроме того, США поставят Украине слишком мало таких танков и решающей роли в контрнаступлении они не сыграют.