В США сообщили о больших потерях техники ВСУ у сел Работино и Вербовое WP: командир ВСУ указал на потерю боевой техники у сел Работино и Вербовое

Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

БМП Marder

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много военной техники в ходе боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщает Washington Post со ссылкой на командира украинского десантно-штурмового подразделения. По словам офицера, в том районе российские военные уничтожили немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и американские бронированные машины Stryker, поставленные ВСУ.

Там было потеряно много техники, — цитирует издание командира.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, самым горячим его направлением оказалось Запорожское. Около небольшого села Работино ВСУ ввели в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные на Западе.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что направлениями «последнего рывка» ВСУ станут Работино и Мелитополь. Он отметил, что данные населенные пункты могут стать целями вероятного нового крупномасштабного наступления украинских военных. Это станет для ВСУ последним рывком, и у них ничего не получится. Они там в огневом мешке окажутся, если что-то предпримут, будут пытаться что-то имитировать, добавил Матвийчук. По его словам, соотношение сил в зоне СВО складывается в пользу ВС России.