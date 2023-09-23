Названы два направления «последнего рывка» ВСУ Матвийчук: ВСУ могут совершить последний рывок на Работино или на Мелитополь

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Вооружённые силы Украины

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что направлениями «последнего рывка» Вооруженных сил Украины станут Работино и Мелитополь. Он отметил, что данные населенные пункты могут стать целями вероятного нового крупномасштабного наступления ВСУ.

Крупномасштабное наступление ВСУ могут попытаться организовать в районе Работино. У них там не то чтобы плацдарм — там они в огневом мешке окажутся, если что-то предпримут, будут пытаться что-то имитировать. И, конечно, это Запорожское направление — на Мелитополь. Это станет для них последним рывком. Думаю, у них ничего не получится, — отметил Матвийчук.

По его словам, соотношение сил в зоне СВО складывается в пользу ВС России.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию обороны у населенного пункта Клещеевка под Артемовском. По его словам, при этом ВСУ несут значительные потери. Он добавил, что ситуация на данном участке устойчивая и контролируется российскими военными.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях идет позиционное противостояние между ВС РФ и ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Также он сообщил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, ситуация в городе напряженная. Пушилин отметил, что украинская армия интенсивно атакует Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку.