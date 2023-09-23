Названа особенность Abrams, делающая его бесполезным для ВСУ Матвийчук: Abrams бесполезны для ВСУ из-за проблем с пехотой и авиацией

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Танки Abrams

Отсутствие мощной поддержки пехоты и авиации делает танки Abrams бесполезными для ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, даже тактические маневры в виде внезапного появления не обеспечат результатов в перспективе.

Чтобы танк выполнял свои функции, особенно Abrams, разработанный для боевых действий в составе экспедиционного корпуса, ему необходима полноценная огневая поддержка, очень мощная поддержка пехоты и авиации. Ничего этого у ВСУ нет. Даже если ВСУ попытаются использовать Abrams из засады, даже если на переднем крае они неожиданно откроют огонь, их все равно уничтожат, — говорит Матвийчук.

По словам эксперта, только первое применение станет внезапным, а после ВС РФ откроют прицельный огонь по западной военной технике.

Ранее командир разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда рассказал, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard в зоне проведения спецоперации. Среди членов экипажа были военнослужащие бундесвера. Механик-водитель, получивший тяжелое ранение, стал просить на немецком не стрелять. Легенда рассказал, что немецкий военный впоследствии умер из-за большой потери крови.