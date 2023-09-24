ВСУ выпустили по Ясиноватой три кассетных снаряда СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой три кассетных снаряда

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 сентября обстреляли Ясиноватую, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). По его данным, в 02:30 по городу были выпущены три кассетных снаряда.

Зафиксирован обстрел <...> по направлению: населенный пункт Семеновка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный), — отмечается в сообщении.

Также в ночь на 24 сентября ВСУ дважды обстреляли Донецк. В 00:05 и в 01:00 обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы города. Суммарно по ним было выпущено четыре снаряда этого же калибра.

Ранее сообщалось, что при обстреле Ясиноватой пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Местные жители рассказали о большом грохоте во время обстрела, который длился более полутора часов. В результате также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники. Пострадала техника коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис», которую Ясиноватой передала шефствующая над ним администрация Челябинской области. У большей части автомобилей осколками пробило двигатель.