Папа римский рассказал, кто получает выгоду от конфликта на Украине Папа римский: конфликт на Украине нужен торговцам оружием

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Папа римский Франциск предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием, передает ТАСС. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.

Мне кажется, что эта война касается не только проблемы между Россией и Украиной, но и продажи оружия. Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в «фабрики смерти», — сказал Франциск в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что в рамках миссии его посланника кардинала Маттео Дзуппи делается все возможное, в частности — положительно решается вопрос о возвращении детей, вывезенных из Украины в Россию. Ранее Дзуппи посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.

Франциск назвал украинцев «народом мучеником» в течение почти всей его истории. Понтифик призвал «не играть с этим мученичеством», а «пытаться помочь», делая, что возможно в конкретном случае и не строя иллюзий. Папа не стал скрывать, что испытывает определенное разочарование развитием событий, несмотря на то, что его секретариат делает все возможное. В частности, он указал на то, что страны мира ослабляют свою помощь Украине, в том числе — в рамках поставки вооружений.

В июне Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем послании понтифик выразил желание помочь «его страдающему народу» и подтвердил готовность сделать все, чтобы «положить конец этой трагедии». Франциск подчеркнул, что желает скорейшего установления мира на Украине.

До этого понтифик призывал Украину и Россию отказаться от попыток наступления. Он также заявил, что Ватикан готов направить в Москву и Киев своих представителей для организации мирных переговоров.