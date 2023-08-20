Ватикан раскритиковал Европу за бездействие в установлении мира на Украине Кардинал Дзуппи: ЕС недостаточно трудится для установления мира на Украине

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Кардинал Маттео Дзуппи

Страны Евросоюза прикладывают недостаточно усилий для установления мира на Украине, заявил в интервью Il Sussidiario.net посланник папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он напомнил о словах понтифика, который ранее заявил, что основная задача миссии — помочь всему, что может помочь миру.

ЕС делает слишком мало, а должен делать гораздо больше. Он должен всячески стараться помогать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру, — сказал кардинал Дзуппи.

Ранее папа римский заявил, что для урегулирования конфликта на Украине и в других странах Европе следует искать креативные пути. Он также назвал тревожным то, что в мире «постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей».

В июне Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем послании понтифик выразил желание помочь «его страдающему народу» и подтвердил готовность сделать все, чтобы «положить конец этой трагедии». Франциск подчеркнул, что желает скорейшего установления мира на Украине.

До этого понтифик призывал Украину и Россию отказаться от попыток наступления. Он также заявил, что Ватикан готов направить в Москву и Киев своих представителей для организации мирных переговоров.