Папа римский призвал Украину отказаться от наступления

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Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск призвал Украину и Россию отказаться от попыток наступления и заявил о готовности направить в Москву и Киев своих представителей для организации переговоров, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По его словам, в недавней беседе с ним понтифик выразил убеждение, что только диалог поможет сторонам достичь прогресса.

Папа римский Франциск призывает стороны украинского конфликта отказаться от попыток наступления и сесть за стол переговоров. Желания сторон можно достигнуть только за столом переговоров и невозможно на поле битвы, — привел Севастьянов слова Франциска.

Ранее папа римский заявил, что Ватикан занимается собственной миссией по урегулированию украинского конфликта, но пока она не публична. По словам главы Римско-католической церкви, детали этой миссии можно будет обсудить после того, как она будет обнародована. Франциск призвал стороны держать каналы для диалога открытыми, поскольку считает, что это единственный путь для разрешения кризиса.

В январе пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что Киев будет готов всерьез рассмотреть возможность переговоров с Россией при условии, если диалог будет основан на принципах территориальной целостности и суверенитета Украины, а также уважении к Уставу ООН.