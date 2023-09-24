Лондон рассчитывает довести до 30 тысяч число подготовленных военнослужащих ВСУ к концу 2023 года, сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News. На текущий момент британские инструкторы обучили около 22 тысяч украинских бойцов.
К концу текущего года наша цель состоит в том, чтобы подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих. Я не думаю, что решительность Великобритании пошатнулась. Мы стоим плечом к плечу с украинцами, — сказал чиновник.
Он также объявил о поставке десятков тысяч дополнительных патронов для Украины.
Ранее выяснилось, что Лондон передал украинской армии бронетехнику, собранную из токсичных материалов. Речь идет о танках Challenger 2, боевых машинах Warrior и БТР Bulldog. Их корпус изготовлен с применением асбестосодержащих компонентов. Воздействие асбеста может грозить человеку развитием таких заболеваний, как рак, мезотелиома и рубцы в легких. В особой группе риска — лица, находящиеся в непосредственном контакте с боевыми машинами.
В Минобороны Соединенного Королевства признали проблему. В ведомстве заявили, что подобное развитие событий вызывает «серьезную тревогу».
До этого именно Британия стала первой страной, отправившей на Украину бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана. Это решение спровоцировало ожесточенные споры в экспертном сообществе.