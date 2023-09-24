Соловьев предложил войскам Карабаха отправиться в ДНР и ЛНР

Телеведущий Владимир Соловьев предложил военнослужащим Карабаха вступить в ряды военных корпусов ДНР и ЛНР для участия в СВО. Об этом он заявил в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире канала «Россия 1». По его словам, силовики могли бы организоваться на территории новых регионов как отдельное формирование.

Мы потеряли наших ребят, защищая армян. Почему наши мальчишки там с оружием защищают карабахцев, а вы орете на площадках Еревана? Кто остался из армии Карабаха, [могли бы] вступить в ряды первого или второго корпуса ДНР, ЛНР как отдельное воинское формирование, — заявил Соловьев.

Он допустил, что такое подразделение могло бы работать со своей символикой.

20 сентября российские миротворцы были убиты в результате обстрела их автомобиля в Карабахе. Представители следственных органов РФ и Азербайджана выясняют обстоятельства гибели военных. Военнослужащие попали под обстрел в районе населенного пункта Джанятаг, когда возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы проконтролировали сдачу оружия в Карабахе. Под их наблюдением было сдано более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов. Военнослужащие также сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями региона, убывающими в Армению.