Минобороны: российские миротворцы погибли при обстреле в Карабахе

Автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Карабахе, находившиеся в нем военнослужащие погибли, сообщили в Министерстве обороны РФ. Представители следственных органов России и Азербайджана работают на месте гибели российских военных для выяснения обстоятельств. По данным ведомства, военнослужащие попали под обстрел в районе села Джанятаг, когда возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента.

Во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли, — говорится в сообщении.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что миротворцы делают все, чтобы защитить мирное население в Карабахе. Он выразил надежду, что получится добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло.

Позднее заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что Ереван поддерживает позицию Карабаха по прекращению огня. По его словам, необходим международный механизм для урегулирования отношений между армянами Карабаха и Баку.