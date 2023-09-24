Российские миротворцы проконтролировали сдачу оружия в Карабахе Минобороны России: под контролем миротворцев сдано более 1,2 тысяч автоматов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Карабахе под контролем российских миротворцев было сдано более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями региона, убывающими в Армению.

В МО отметили, что всего в сопровождении миротворцев отправлено пять автобусов и 41 машина личного транспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.

Премьер Армении Никол Пашинян, выступая ранее с обращением к нации, назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит республика. Пашинян добавил, что Ереван ратифицировал Римский статут после того, как власти Армении осознали невозможность ОДКБ обеспечить безопасность страны. Он также отметил, что деятельность российских миротворцев в Карабахе «вызывает вопросы».

Баку направил армянам Карабаха гуманитарную помощь с предметами первой необходимости. Азербайджанские фуры в сопровождении российских миротворцев доставили в Ханкенди около 40 тонн продовольствия и гигиенических средств.

Кроме того, российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гуманитарной помощи. В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время в расположении миротворческого контингента находятся 826 мирных жителей, включая 440 детей. Им оказывается вся необходимая помощь.