Российские миротворцы раздали более 50 тонн гумпомощи в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские миротворцы доставили для мирного населения Карабаха более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ее состав входят продовольствие и предметы первой необходимости.

Всего грузовым транспортом российских миротворцев доставлено свыше 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие в себя предметы первой необходимости. — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в расположении миротворческого контингента находятся 826 мирных жителей, включая 440 детей, которые не могут вернуться в свои дома. Им оказывается вся необходимая помощь.

В Минобороны добавили, что миротворцы продолжают непрерывное взаимодействие с Баку и Ханкенди в целях недопущения кровопролития, обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирных жителей.

Накануне Минобороны России сообщило, что с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. При этом никто не пострадал. В ведомстве также рассказали, что в рамках договоренностей вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контроль миротворцев.