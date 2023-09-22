Хлеб, мука и сахар: Баку отправил первую гумпомощь армянам Карабаха NEWS.ru сопроводил фуры с гуманитарной помощью для Ханкенди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Баку направил армянам Карабаха гуманитарную помощь с вещами первой необходимости

Баку направил армянам Карабаха гуманитарную помощь с вещами первой необходимости. Хотя еще несколько дней назад такое сложно было представить, сегодня стороны выстраивают диалог и учатся взаимодействовать. Репортеры NEWS.ru оказались единственными представителями российской прессы на церемонии отправки конвоя.

Как готовились к отправке груза

На посту дежурят силовики обоих ведомств — Минобороны и МВД. Полицейские в обычных темно-синих мундирах, а вот армия представлена бойцами и офицерами с автоматами в полевой серо-зеленой форме.

В ожидании колонны участники будущей церемонии лузгали семечки и радостно переговаривались. У многих сегодня в Азербайджане приподнятое настроение. На той стороне, в Ханкенди, настроение тоже, видимо, изменилось — впервые за все последние годы там согласились принять партию гуманитарной помощи по Агдамской дороге, то есть со стороны Азербайджана.

Наконец подходит колонна — первые ее две машины, мини-грузовики, тоже оказываются на удивление веселых цветов. Особенно первый — с фиолетовой рекламой сладостей на бортах. На бортах второго — высокий батон хлеба коричневого цвета. Может показаться, что грузовики идут в мирный город, а не в зону недавних боевых действий. Замыкали колонну две обычные высокие фуры.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Две машины колонны были окрашены в веселые цветах

Что было в конвое с гуманитарной помощью

На краткой символической церемонии выступил сопровождавший колонну глава МЧС Карабахского региона Мирали Сеидов.

«МЧС Азербайджана решило отправить необходимые продукты питания армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. В пятницу, 22 сентября, из Агдамского района в Ханкенди направились две 20-тонные фуры с необходимыми продуктами питания и гигиеническими средствами, а также два автомобиля, набитые хлебом. Грузовой конвой будет следовать по маршруту Агдам — Ханкенди. После того как конвой достигнет пункта назначения, груз будет распределен среди населения. Баку продолжит поставлять в регион гуманитарные грузы», — рассказал журналистам Сеидов.

В интервью NEWS.ru чиновник сказал, что все отправленные продукты азербайджанского производства. Он уточнил, что среди них продукты первой необходимости: макароны, мука, масло, чай, сахар, соль.

Кто поехал в «освобожденный от оккупации Агдам»

Парни-грузчики тоже были одеты празднично — в белые фирменные рубашки с ярко-красным названием поставщика хлебобулочных изделий, привлеченного государством для поставки гуманитарного груза. На наш вопрос, не боязно ли им ехать на территорию, где еще, говорят, постреливают и могут оставаться армянские боевики, отказавшиеся сложить оружие, один из парней отрицательно мотнул головой. Вид у всех при этом был совершенно спокойный и даже расслабленный.

Как рассказал нам один из сопровождавших колонну, предполагается, что грузовики у линии соприкосновения встретят российские миротворцы. Они же будут сопровождать машины к месту разгрузки по территории, которую пока контролирует армянская сторона. Поскольку на той стороне нет официальных лиц, которым руководитель МЧС мог бы под роспись передать груз, скорее всего, его доставят в лагерь миротворцев, где и займутся его распределением среди жителей Карабаха.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Парни-грузчики тоже были одеты празднично

После выступления Сеидова колонна из четырех грузовиков в сопровождении азербайджанской полиции двинулась в сторону Ханкенди. Договоренность о том, что на этот раз армянская сторона не станет отказываться от поставки, как это было на протяжении всех последних месяцев, была достигнута ранее.

Колонна скрылась в утренней дымке. Вдали слева и справа от дороги виднелась высокая полоса перекопанной земли. Это были брошенные армянские траншеи, бруствер, оставшийся с тех пор, как здесь с начала 90-х годов проходила линия соприкосновения. С обеих сторон от Агдамской дороги вдоль бруствера тогда тянулись минные поля. Еще три года назад бои шли на этом месте, после чего линия фронта отодвинулась к окрестностям Ханкенди. Справа от дороги рядом с блок-постом высился голубой щит с надписью «АГДАМ. Вы въезжаете на освобожденные от оккупации территории».

Почему армяне Карабаха отказывались от гумпомощи Баку

Азербайджан давно стремится оказать помощь армянскому населению Карабаха. Первые попытки предпринимались еще с того момента, как начали звучать обвинения в адрес Баку в якобы блокаде Лачинского коридора и создании гуманитарной катастрофы в регионе. Азербайджанская сторона от этих обвинений открестилась и направила автоколонну с 40 тоннами гуманитарного груза. Однако представители армянской общины Карабаха отказались принять помощь Баку, взяв «время на раздумья».

На протяжении последнего месяца представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца вели переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска конвоя в Ханкенди. Представители армян не хотели пропускать и фуры российского Красного Креста. Груз простоял на въезде в Аскеран почти трое суток, после долгих переговоров его все-таки пропустили. Но азербайджанские машины так и стояли на въезде в Карабах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Азербайджан уже давно стремится оказать помощь армянскому населению Карабаха

Армянские политологи объяснили нежелание принимать груз тем, что привезенные продукты могут быть опасны для их здоровья. «Где гарантия того, что это не отравленная еда? Как я могу доверять тем, кто пытается устроить новый геноцид армян? Какая разница, как нас будут убивать? Не нужна мне помощь врага, который перекрыл нам дорогу», — заявил NEWS.ru бывший советник президента Армении Теван Погосян.

Азербайджанские эксперты отмечали, что армяне выступали против запуска альтернативной Лачинскому коридору дороги через Агдам. Гнев армянской стороны вызван страхом, что через коридор Агдам — Ханкенди Баку сможет еще больше интегрировать Карабах и его население в азербайджанское общество, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

«Если коммуникация заработает, то запустится процесс интеграции этой территории в азербайджанское экономическое, политическое и юридическое поле», — заявил политолог.

Как армяне Карабаха сами попросили Баку о помощи

Все изменилось после антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе. Через сутки незаконные армянские формирования согласились сложить оружие и покинуть Ханкенди. Кроме того, лидеры армянского населения согласились на переговоры по вопросам реинтеграции. Встреча прошла 21 сентября в азербайджанском Евлахе.

По результатам трехчасовых переговоров представитель армян Карабаха сообщил, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru После встречи в Евлахе армянская община Карабаха попросила Баку оказать им помощь продовольствием и топливом

При этом представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что переговоры между армянами Карабаха и Азербайджаном могут привести к заключению мирного договора, который положит конец конфликту. Азербайджанская сторона передала армянам на рассмотрение разработанный план по их реинтеграции.

В заявлении, опубликованном администрацией президента Азербайджана, было отмечено, что армянская община Карабаха попросила Баку оказать им помощь продовольствием и топливом для отопительных систем детсадов и школ, пожарной службы и скорой помощи, а также оказать гуманитарную поддержку.

Отправка гуманитарного конвоя в Ханкенди была первым шагом оказания реальной помощи армянскому населению Карабаха.

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