Армяне Карабаха капитулировали: завершен ли конфликт между Баку и Ереваном Как Баку удалось так быстро заставить карабахских армян сложить оружие

Фото: МО Азербайджана

Азербайджан приостановил антитеррористическую операцию в Карабахе

Азербайджан приостановил антитеррористическую операцию в Карабахе. Баку сообщил, что армянские формирования согласились сложить оружие. Кроме того, лидеры армянского населения согласились на переговоры по вопросам реинтеграции. Встреча должна состояться 21 сентября в Евлахе. Означает ли это, что армяно-азербайджанский конфликт окончательно разрешен, и что будет дальше — в материале NEWS.ru.

Почему Азербайджан остановил операцию

Днем 20 сентября в Минобороны Азербайджана прошел брифинг, из которого стало известно, что Баку остановил антитеррористические действия в Карабахе. Собственный корреспондент NEWS.ru сообщил, что армянские вооруженные формирования согласились сложить оружие и оставить боевые позиции. Кроме того, они покинут территорию Азербайджана и расформируются, параллельно сдав все вооружение и тяжелую технику. В результате боев азербайджанские военные взяли под контроль более 90 боевых позиций армянских формирований.

Ведомство подчеркнуло, что Азербайджан не наносит удары по отступающим формированиям. При этом Баку взаимодействует с российскими миротворцами, которые помогают эвакуировать мирное население. Сообщается, что более двух тысяч человек вывезли в базовый лагерь, где также расположен медицинский отряд.

21 сентября в азербайджанском Евлахе должна пройти встреча с представителями армянского населения Карабаха. До этого Баку не раз предлагал им встретиться, но постоянно получал отказ. Власти республики уверены, что переговорам мешает Ереван. Ведь в ходе переговоров стороны обсудят вопросы реинтеграции Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Фото: МО Азербайджана Баку не раз предлагал карабахским армянам встретиться, но постоянно получал отказ

Как Пашинян оказался «в домике»

После заявлений Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к своему народу. Судя по содержанию его речи, Ереван отныне старается держаться в стороне от событий в Карабахе. Пашинян сообщил, что Армения не участвовала в переговорах между Баку и армянским населением региона, но продолжает следить за ситуацией. Он выразил недоумение в связи с формулировкой «части ВС Армении». По его словам, после августа 2021 года в Карабахе не осталось военных республики.

«Упоминание Армении в тексте, не связанном с Арменией, оправдывает мои высказывания о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия», — отметил Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что раз российские миротворцы выступили с предложением прекратить огонь и расформировать незаконную армию Карабаха, значит, они готовы полностью взять на себя ответственность за безопасность армян Карабаха.

Пашинян снова пытается снять с себя ответственность за развитие ситуации в Карабахе, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат отметил, что признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана в границах, включающих Карабах, по сути, превратило конфликт во внутриазербайджанский.

«При этом российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи. При посредничестве Москвы достигнуто соглашение по прекращению огня, миротворцы участвуют в координации выполнения этих договоренностей, оказывают содействие и помощь мирному населению. А азербайджанские власти теперь должны обеспечить соблюдение норм гуманитарного права для гражданских лиц и, в свою очередь, безопасность миротворцев в зоне Карабаха. Конфликт будет решен», — уверен Слуцкий.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван поддерживает позицию армян Карабаха по прекращению огня. Там настаивают на запуске международного механизма для урегулирования отношений между армянами Карабаха и Баку.

Как отреагировали в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Карабахе. По его словам, Москва надеется, что в Карабахе получится добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло. Путин отметил роль российских миротворцев. Он обратил внимание, что они активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Карабахе, и делают всё для защиты мирного населения.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в скором времени Путин обсудит с Пашиняном ситуацию в Карабахе, пока же согласовываются сроки разговора. На вопрос о том, будет ли аналогичный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Песков ответил, что при необходимости такая беседа тоже может состояться.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС/kremlin.ru Пашинян подчеркнул, что раз российские миротворцы выступили с предложением расформировать незаконную армию Карабаха, значит, они готовы полностью взять на себя ответственность за безопасность армян Карабаха

Завершен ли армяно-азербайджанский конфликт

Надежда на то, что армяно-азербайджанский конфликт завершен, была еще в ноябре 2020 года, как только лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление, однако никакие обещания Ереван не сдержал, напомнил NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, пока нельзя однозначно сказать, что конфликт завершен, потому что «армяне часто обещают то, что не выполняют».

Баку настаивает на выполнении четвертого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В нем указывается, что российские миротворцы вводились в Карабах с одновременным выводом оттуда армянских ВС. Миротворцев ввели, а незаконные формирования так и остались, считают в Баку.

«Почти три года армянские власти не выполняют эти договоренности. Кстати, трехстороннее заявление — как калька с Минскими соглашениями по Украине: обязательства на себя взяли, а потом восемь лет решили переговариваться непонятно о чем. Ситуация вроде бы пришла к логическому завершению, но все равно продолжалось минирование, заброска диверсионных групп. Будем надеяться, что конфликт между Баку и Ереваном действительно завершен», — отметил Солонников.

Политолог допустил, что на этот раз многое может измениться, так как Азербайджан в очередной раз продемонстрировал, что способен с помощью силы навести порядок у себя на территории. «Тем более Карабах — это Азербайджан, Пашинян это давно признал», — отметил Солонников.

Фото: Айк Арутюнян/РИА Новости По словам экспертов, пока нельзя однозначно сказать, что конфликт завершен, потому что «армяне часто обещают то, что не выполняют»

Зачем Баку начал антитеррористическую операцию

19 сентября Минобороны Азербайджана выпустило заявление, из которого стало известно, что Баку начал локальные антитеррористические операции в Карабахе. Ведомство заявило, что главная цель — восстановление там конституционного строя. В Баку подчеркнули, что военная операция продолжится до тех пор, пока армянские формирования не сложат оружие. В разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном Алиев заявил, что такие меры стали вынужденными во избежание новых провокаций со стороны Армении.

При этом в Баку отметили, что удары будут наноситься исключительно по военной инфраструктуре. Помощник Алиева Хикмет Гаджиев сообщил, что азербайджанские военные даже отменяли некоторые операции из-за чрезмерной близости к гражданским лицам и транспортным средствам.

Какие военные цели поразила армия Азербайджана

В первые минуты операции азербайджанские военные уничтожили зенитно-ракетные комплексы и станции РЭБ ВС Армении в Ханкенди. Позже ведомство опубликовало кадры поражения объектов военного значения — складов боеприпасов, радиолокационной станции и боевой техники. Азербайджанские военные уничтожили радиотехнический узел военного назначения.

Утром 20 сентября Минобороны республики заявило, что шесть военных автомобилей «Урал» с полным боекомплектом к минометам и четыре миномета ВС Армении были взяты подразделениями азербайджанской армии в качестве трофеев.

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