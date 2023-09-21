Улыбки Баку, хмурые армяне Карабаха: как прошли переговоры об интеграции Раскрыты детали встречи армян Карабаха и представителей Азербайджана в Евлахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В азербайджанском Евлахе прошли переговоры представителей Баку и армян Карабаха по вопросам интеграции

В азербайджанском Евлахе прошли переговоры представителей Баку и армян Карабаха по вопросам интеграции. Азербайджанскую сторону на встрече представил депутат Рамин Мамедов, делегацию армян Карабаха возглавил Давид Мелкумян. О том, в какой атмосфере началась историческая встреча — в специальном репортаже NEWS.ru.

В каком настроении были азербайджанцы и армяне

Встреча представителей Баку и армянской общины Карабаха прошла в административном здании азербайджанского Евлаха. Армянская делегация прибыла раньше своих коллег. Как рассказал корреспондент NEWS.ru, в зал армяне Карабаха поднимались по лестнице, рядом с которой на стене висит большой портрет общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

Через некоторое время приехала азербайджанская сторона, и встреча сразу началась. Пятиминутная протокольная съемка прошла в полной тишине. Слышны были только частые щелчки фотоаппаратов журналистов, стремившихся зафиксировать каждую деталь.

Главное место за столом занял молодой азербайджанский политик, уроженец Карабаха Рамин Мамедов. Как передает корреспондент NEWS.ru, представитель Баку сидел с легкой улыбкой, хотя в воздухе чувствовалась некоторая наэлектризованность.

Представители карабахских армян выглядели хмурыми и чрезмерно напряженными. Мелкумян сел напротив своего азербайджанского коллеги. Перед ним лежал закрытый блокнот и черная гелиевая ручка. Слева от Мелкумяна расположился другой представитель армянской общины Карабаха — Сергей Мартиросян. В его еженедельнике корреспондент NEWS.ru заметил одно дело, запланированное на утро 21 сентября. По всей видимости, речь идет именно о переговорах с Баку.

Среди участников переговоров был также представитель российского миротворческого контингента, который сопровождал карабахских армян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Азербайджанскую сторону на встрече представил депутат Рамин Мамедов, а армянскую делегацию возглавил Давид Мелкумян

Почему за круглым столом

Корреспондент NEWS.ru обратил внимание, что делегаты сидели не строго друг против друга, а за круглым столом.

Это давние протокольные традиции, сохранившиеся еще со Средних веков, рассказал NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ Александр Вавилов.

«Углы за столом указывают на то, что между сторонами есть определенные острые моменты. А вот круглый стол специально предназначен для того, чтобы показать, что все участники переговорного процесса за этим круглым столом обладают равным статусом, равными правами, равными возможностями и будут стараться обходить все острые углы стороной», — пояснил Вавилов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что Баку обеспечит все права армян Карабаха. По его словам, представители Баку рассчитывают донести свои взгляды на будущее совместное проживание до карабахским армян. Он подчеркнул, что у азербайджанской стороны «нет проблем с армянским народом, несмотря на все несправедливости и преступления, совершенные криминальной хунтой».

Что говорят российские миротворцы

В коридоре перед кабинетом висели два портрета. Один — улыбающегося бывшего президента Гейдара Алиева — старшего. Другой, чуть дальше, портрет уже нынешнего президента Ильхама Алиева. Под вторым портретом сидели четыре офицера из российско-турецкого мониторингового центра, находящегося в Агдаме.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Встреча прошла в административном здании азербайджанского Евлаха

Один из офицеров рассказал NEWS.ru, что у них нет никаких проблем при взаимодействии с азербайджанскими и турецкими военными. «Между нами полное взаимопонимание и взаимоуважение. Они предоставляют нам любую необходимую помощь», — сказал российский военный.

По некоторым данным, стрельба вокруг Ханкенди полностью прекратилась. Армянская делегация выехала совершенно спокойно, на постах ее встретила азербайджанская полиция и проводила в Евлах.

По словам корреспондента NEWS.ru, всю прессу после протокольной съемки попросили удалиться. Азербайджанские власти не разрешили дождаться итогов встречи у административного здания.

Встреча продлилась около трех часов. Представитель армян Карабаха по итогам встречи в Евлахе заявил, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали.

При этом представитель Алиева заявил, что переговоры между армянами Карабаха и Азербайджаном могут привести к заключению мирного договора, который положит конец конфликту, и назвал дальнейшую судьбу армян Карабаха внутренним делом Баку.

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